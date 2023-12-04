Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что на фронте продолжаются активные пехотные атаки оккупантов.

Российские оккупационные войска атакуют своих же солдат с дронов. Таким образом противник "добивает" своих раненых, чтобы те не попали в плен к Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что за три недели в операционной зоне ОСУВ "Таврия" в плен сдались около 80 военнослужащих врага.

"Ситуации разные, но в основном это происходит во время боя. Дело в том, что россияне не дают своим военнослужащим сдаться в плен. Фиксировались даже случаи, когда российские дроны добивали своих же раненых. Возможно это был какой-то военный, которого нельзя было сдавать в плен. Но такие факты были в течение месяца", – рассказал Штупун.

По его словам, среди тех, кто попал в плен, оккупанты из штурмовых подразделений, потому что кадровые военные вперед не идут. Он добавил, что в основном в первых рядах штурмуют "свежемобилизованные или свежепривезенные с других направлений или из РФ, которые еще не понимают, куда они попадают".

Штупун отметил, что есть случаи отказа вражеских солдат идти на штурмы, потому что они очень хорошо видят заваленные трупами россиян лесополосы и обочины дорог. В то же время представитель ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что продолжаются активные пехотные атаки оккупантов.

"Враг уже сегодня потерял еще несколько сотен человек", – сказал он, отметив, что россияне используют меньше техники из-за погодных условий, потому что из-за осадков везде образовалось болото.

"А также наши воины успешно жгут технику оккупантов. И у врага также не бесконечные ее запасы. Возможно, он где-то технику собирает в какой-то кулак, но пока ее не применяет. Просто пытается забрасывать наши позиции "мясом", – пояснил Штупун.

Он рассказал, что сегодня можно говорить о некотором увеличении вражеских атак по сравнению с прошлыми сутками.

"Сейчас незначительное, но еще ночь впереди", – отметил спикер ОСУВ "Таврия". При этом Штупун добавил, что каких-то крупных "скачков" нет – происходит около 40-50 атак в сутки на всех направлениях.

Война в Украине: это стоит знать

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин отметил, что российские оккупанты перешли к более активным наступательным действиям на востоке Украины, они накопили силы и вряд ли остановятся. При этом добавил, что для Сил обороны это не является какой-то неожиданностью-они накапливали силы все это время, да и сейчас продолжают это делать.

По словам Жорина, обострения следует ожидать на Авдеевском, Купянском и на Бахмутском направлении. И на других направлениях тоже.

Тем временем в ВСУ подтвердили удар по временно оккупированному Луганску. "Прилетело" по нефтесмазочным складам, которые находятся в черте города.

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