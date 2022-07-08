Враг применяет ствольную и реактивную артиллерию и бьет по домам и каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением.

Оккупанты уничтожают села, чтобы выйти на админграницу Луганщины.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Чтобы выйти на админграницу Луганщины, россияне артиллерией уничтожают окрестные села. То есть, их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, которые гибнут в домах и во дворах. Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое воздействие по Белогоровке и Золотаревке. Применяют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личных потерь и не жалеют жителей области", - сообщил он.

По словам Гайдая, похожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые расположены вблизи границы с Луганской.

"Но наши Вооруженные силы держат оборону. Много было слов, мол россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлов". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже те бойцы, которые прикрывали отход, нанесли россиянам значительные потери", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Генштаб заявлял, что российские оккупанты наступают в районе Луганского Донецкой области и нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС и Авдеевки. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии соприкосновения продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары неподалеку Авдеевки.

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