Враг перемещает подразделения.

Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещает подразделения", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григоровки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг осуществляет систематическое огневое влияние по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что область на 100% не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области, российские оккупационные войска продолжают нести потери.

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