Очевидцы сообщают о не менее 4 "прилетах".

Утром 13 июня в Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"Прилеты" в Краматорске зафиксировали несколько камер видеонаблюдения. На кадрах видно, мощные взрывы, спровоцировавшие возгорание. За считанные секунды появился густой столб дыма.

По данным "Трухи", очевидцы сообщают по меньшей мере о 4 мощных взрывах. Пока неизвестно, во что именно целились оккупанты. Также нет данных о жертвах и пострадавших.

На одном из видео слышно, что во время "прилетов" в городе звучала сирена воздушной тревоги. Местные каналы отмечают, что русские совершили удары примерно в 4 утра. Вражеские ракеты попали в разные районы города.

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и Востока, но и с Запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.

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