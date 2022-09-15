Прилет был рядом с одним из инфраструктурных предприятий города.

Российские захватчики ночью нанесли удары по инфраструктуре в Запорожье.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Запорожье снова подверглось вражеской атаке. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города. В настоящее время известно, что в здании повылетали стекла. Кроме того, из-за повреждения возникло обесточивание", – сообщил он.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Заметим, этой ночи воздушную тревогу в городе объявляли неоднократно – с 00:04 до 00:24, с 02:00 до 02:53, с 05:59 до 06:12.

Сообщения о взрывах появились в соцсетях вскоре после полуночи.

Днем ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что враг попал двумя ракетами в пригород областного центра.

12 сентября оккупанты также нанесли удар по Запорожью, поврежден один из объектов инфраструктуры на окраинах города.

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