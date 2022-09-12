По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью оккупанты нанесли удар по Запорожью, поврежден один из объектов инфраструктуры на окраинах города.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Запорожской областной военной администрации по состоянию на 8:00.

"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. Получил повреждения один из объектов инфраструктуры на окраинах города", - говорится в сообщении.

Видео дня

По предварительным данным, никто не пострадал.

"Подробная информация о последствиях уточняется", - добавили в ОВА.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад бойцы спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины провели спецоперацию во временно оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования. В частности, уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума.

Напомним, ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что подготовкой к проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины руководит первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По оценке США, Россия может провести псевдореферендумы в Херсоне, Запорожье, а также Донецкой, Луганской и Харьковской областях в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: