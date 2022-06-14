Около 23: 40 13 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. В городе звучала воздушная тревога, а местные насчитали по меньшей мере семь взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По словам очевидцев, по Харькову ударили ракетами. Пуски происходили с территории Белгородской области РФ.
Ракетный удар спровоцировал мощный пожар под Харьковом, пишет Telegram-канал "ХС Харьков".
"Прилеты" по Харькову были настолько мощными, что взрывная волна длилась более 20 секунд, отмечает "Труха".
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Как сообщал УНИАН, в Харьковской области украинские воины уничтожили штаб, склад с боеприпасами и техникой оккупантов. Атаку сняли с воздуха.