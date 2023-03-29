Несмотря на преимущество по количеству личного состава и вооружения, потери оккупантов в разы больше, чем в Силах обороны Украины.

Во время боев на восточном фронте бывают такие дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. "К сожалению, потери - это неизбежное следствие войны. Без потерь не бывает", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что одно из главных заданий воюющей стороны - уничтожение физической силы противника.

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"Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения. Потери были больше у них и в 2014-2015, но сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу", - добавила заместитель министра.

По ее словам, во время боев на восточном фронте бывают такие дни, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10.

"Это, конечно, не ежедневно, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", - уточнила Маляр.

Ситуация на Донбассе

Согласно данным Генштаба ВСУ, в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

С начала суток подразделения Сил обороны на этих направлениях отбили 48 атак противника.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 610 оккупантов, с 24 февраля 2022 года - около 172 тыс. 340 человек.

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