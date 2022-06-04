Ракеты разорвались на окраине Шосткинского района.

В Сумской области российский самолет совершил шесть пусков ракетами по приграничной территории Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Вражеский самолет зашел со стороны российского села Николаевка после обеда. Ракеты разорвались на окраине одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины.

Отмечается, что это уже третий за сегодня удар авиации. За три часа до этого российский беспилотник сбросил два взрывных устройства в Великописаревском районе, а около 4:00 вражеская авиация осуществила шесть пусков ракет. Они разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

Отмечается, что сегодня из России уже трижды обстреляли из минометов украинское пограничье. В первом случае рашисты выпустили восемь мин по Шосткинскому району, а в двух других - выпустили 19 мин по Новгород-Северскому району Черниговской области.

Ранее сообщалось, что два российских вертолета пересекли воздушное пространство Украины в Сумской области и залетели на 500 метров. Украинские военнослужащие развернули их, но не смогли приземлить.

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