По состоянию на сейчас в Авдеевке остается 1 601 мирный житель.

Российские оккупационные войска хотят окружить и взять под контроль Авдеевку Донецкой области, из-за чего на то направление враг бросает все больше сил и средств. Также на том участке усиливается огневое давление со стороны противника.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он подчеркнул, что украинские защитники крепко держат оборону города и наносят оккупантам значительные потери.

"Враг не то, что не оставляет своих желаний окружить город, он еще больше и больше силы – живой и техники – бросает с целью окружения. Больше авиабомбовых ударов, больше артиллерийских обстрелов, больше обстрелов из всех систем РСЗО. Грустно смотреть на город особенно за период обострения, который длится вторую неделю. Очень жестко по городу они работают, стирают его с лица земли", – отметил он.

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Он также сравнил тактику оккупантов в Бахмуте и Авдеевке. В Бахмуте россияне атаковали город в лобовую, однако с Авдеевкой у врага такой возможности нет. Город сильно укреплялся с 2014 года.

"Но бросают они силы однозначно не меньшие, чем на Бахмут. Потери у них не меньше, хотя несколько дней назад был рекорд по потерям личного состава – 1380, из них 900 – это Авдеевское направление. Я уверен, и все мы прекрасно понимаем, что цифры, которые мы даем – потери с их стороны, в реалиях занижены. Потому что не всех мы видим. Военные, когда дают эти цифры, когда Генеральный штаб их сводит в общую сумму, (потери) только подтвержденные. Каждое тело нужно зафиксировать, показать. В реалиях мы понимаем, что потерь на порядок больше – и живой силы, и техники в частности. Понятно, что после завершения и когда врага погоним чуть дальше, этих подтверждений будет в разы больше. Плюс санитарные потери, которых по меньшей мере втрое больше", – пояснил Барабаш.

В то же время глава ГВА согласился, что в попытках захвата Авдеевки для оккупантов важнее политическая составляющая, а не военная.

"100%. Однозначно, эта команда взять Авдеевку любой ценой идет из Кремля. Сомнений нет никаких. Если бы это было на уровне среднего военного командования, то за такие потери в личном составе, в технике, уже давно полетели бы головы с плеч и это бы уже остановилось. Если это не останавливается, а новые и новые резервы подтягиваются, уже и с Луганского направления начинают подтягивать резервы на Авдеевское, это свидетельствует о том, что идет самая высокая команда, и они будут пытаться ее реализовать любой ценой", – констатировал он.

По информации Виталия Барабаша, по состоянию на сейчас в Авдеевке остается 1 601 мирный житель, гуманитарная ситуация в городе не критическая. Он отметил, что последние три дня эвакуация жителей Авдеевки не проводилась, поскольку не было желающих уехать.

Война в Украине: важные новости

Во время обороны Авдеевки и Купянска с помощью "Армии дронов" удалось уничтожить более 200 единиц военной техники российских оккупационных войск. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что среди уничтоженной техники 31 танк, 54 боевые бронированные машины, 11 САУ, 49 орудий, 3 миномета, 3 РСЗО и 2 средства ПВО.

Между тем Силы обороны Украины за последнюю неделю ликвидировали более 5 тысяч россиян, что условно равно 10 батальонам. Также было уничтожено около 4 танковых и 7 мотострелковых батальонов.

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