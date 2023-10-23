Также уничтожено 7 вертолетов, более 110 танков, 120 артиллерийских установок и 240 боевых бронированных машин.

Силы обороны Украины за прошедшую неделю уничтожили более 5 тыс российских захватчиков. Об этом сообщает медийная площадка Сил обороны Military Media Center в Telegram.

В частности, Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 16 по 22 октября уничтожили:

5 тысяч 270 человек личного состава (условно 10 батальонов);

114 танков (условно 4 танковых батальона);

248 боевых бронированных машин (условно 7 мотострелковых батальонов);

121 артиллерийскую установку (условно 7 артиллерийских дивизионов);

2 самолета;

7 вертолетов.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска в последнее время огромными силами пытаются штурмовать Авдеевку с целью окружения и оккупации города, но украинские военные не дают им возможности воплотить эти намерения. В то же время, несмотря на мощные потери личного состава и техники, оккупанты не оставляют цель захвата города.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 23 октября общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили убитыми около 294 тысячи 700 человек, в том числе 870 за предыдущие сутки.

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