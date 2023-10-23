Противники "тупо в лоб" идут по Авдеевскому направлению, отметили у Зеленского.

Российские оккупанты на Авдеевском направлении активно пытаются атаковать, поскольку на захваченной части Донецкой области есть много пособников РФ-бандитов, которые хотят, чтобы эта часть Донбасса так и осталась территорией, на которой нет законов.

Такое мнение насчет ситуации на Донбассе высказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире УНИАН. "С точки зрения того, что происходит на Авдеевском направлении, …, это абсолютно политическое решение. Они тупо в лоб идут по этому направлению..., пытаясь выйти на админграницы Донецкой области в рамках какой-то политической программы, политической целесообразности", - сказал он.

Советник главы ОП также объяснил, почему враг выбрал для активных действий именно Авдеевское направление. "Почему это направление? На мой взгляд, потому что криминальные анклавы Донецка - там наиболее мотивированные были люди, ну, бандиты, которые там долгое время жили, они посчитали, что это уже до конца жизни у них будет своя территория, где никаких правил, никаких законов не будет…", - заявил Подоляк.

По его словам, речь идет не о гражданах Украины, это люди, свезенные с России, начиная с 2014 года (в этом году пророссийские боевики захватили часть Донбасса).

"Они (пособники РФ - Ред.) получили такую вольницу, получили… в свое управление криминальный анклав, и они пытаются сохранить за собой место, неприкасаемое и неконтролируемое. Да, то есть там нет законов и соответственно они борются за право жить на беззаконной территории. И соответственно они более мотивированны, потому что все остальные части российские гораздо менее мотивированы, они воюют исключительно количественно и так далее…", - добавил советник.

Под российским ударом Авдеевка - новости, которые стоит знать

Российские захватчики уже давно пытаются наступать на разных направлениях на Донбассе, а в октябре начали активно пытаться захватить Авдеевку и несуть серьезные потери.

В американском Институте изучения войны (ISW) поделились 22 октября, что, предположительно, украинские воины отразили очередное усиленное наступление врага на Авдеевку. По сведениям аналитиков, враг ценой значительных потерь мог немного продвинуться возле города.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун говорил, что россияне пытаются захватить Авдеевку, чтобы получить хоть какую-то знаковую "победу".

Вас также могут заинтересовать новости: