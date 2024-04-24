Россияне используют большое количество авиации, артиллерии и дронов.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что сейчас в районе Очеретино Донецкой области продолжаются бои.

"Российская пропаганда всегда кричит наперед. Кто-то где-то ступит ногой, случайно забежит, и уже кричат, что они захватили. В районе Очеретино продолжаются бои, ситуация под контролем ВСУ. Оккупантов на этом направлении ждут "приятные" для них новости", - рассказал военной в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам офицера, российская оккупационная армия не имеет достаточно сил для проведения на фронте широкомасштабного наступления.

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"Враг применяет большое количество авиации, артиллерии и дронов. У врага началась агония, особенно в последние дни. Они внимательно следят за тем, что происходит в мире, и понимают, что их ждет", - пояснил Цехоцкий.

Бои в Очеретино - что известно

Ситуация в районе поселка Очеретино на Авдеевском направлении сложная, враг зашел в южную часть населенного пункта. Как сказал представитель ОСГО "Хортица" Назар Волошин, ВСУ сейчас выбивают оттуда оккупантов.

Forbes писал, что в эти выходные 47-я механизированная бригада отступала от линии фронта на восток от села Очеретино на Авдеевском направлении, а оккупанты атаковали и почти прорвались через украинские позиции на полосу незащищенной местности.

Недавно под Очеретино произошла феерическая история, когда российские оккупанты перестреляли друг друга, но российская пропаганда, как всегда, все перекрутила.

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