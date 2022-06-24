В районе села Янжуловка (Семеновская община) было слышно 20 взрывов из миномета.

Российские оккупанты ночью открыли огонь по украинскому пограничью.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Снова обстрелы приграничья ночью. У Сеньковки: 5 взрывов (предварительно из миномета), в районе перекрестка дорог Гасичівка-Хрінівка-Шумящим-Сеньковка, на направлении Новые Юрковичи (РФ) – Шумящим", - отметил он.

Кроме этого, в районе села Янжуловка (Семеновская община) было слышно 20 взрывов из миномета.

Как писал УНИАН, ранее в ГПСУ сообщили, что сейчас угрозы повторного наступления России на Сумскую и Черниговскую области нет. Хотя враг удерживает войска на границе, сил для вторжения на этом направлении недостаточно.

РФ демонстрирует свое присутствие на этом направлении, чтобы отвлекать украинских военных.

"Россия продолжает удерживать подразделения Вооруженных сил в отдельных районах Брянской и Курской областей. Это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий наших подразделений сил обороны. Формирования врагом ударной группировки для возобновления наступления на данный момент не наблюдается", - подчеркнул представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко..

В течение 22 июня россияне обстреливали Сумскую область из различных видов оружия. Всего за сутки было более 80 прилетов.

Вас также могут заинтересовать новости: