Сегодня на Донбассе в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Обстрелы на Донбассе
С начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.
Читайте такжеCNN: Белый дом обсуждает отправку дополнительного оружия в Украину на фоне возможного вторжения РФВ направлении Зайцевого они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, возле Верхнеторецкого - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в сторону Шумов - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Ранее сообщалось, что 22 ноября в Донецкой области боевики обстреляли мирный поселок.
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