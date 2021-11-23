С начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Сегодня на Донбассе в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Обстрелы на Донбассе

С начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеCNN: Белый дом обсуждает отправку дополнительного оружия в Украину на фоне возможного вторжения РФВ направлении Зайцевого они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, возле Верхнеторецкого - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в сторону Шумов - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в Донецкой области боевики обстреляли мирный поселок.

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Автор: Таня Поляковская