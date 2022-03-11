В Одесской области есть определенные угрозы с моря, воздуха и непризнанного Приднестровья.

Оккупанты пытаются вести воздушную разведку над Одессой. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, поясняя сигнал тревоги, который сегодня вечером был объявлен в Одессе.

"Враг продолжает пытаться вести воздушную разведку", - отметил Братчук.

Он также попросил население не мешать работе ВСУ, подчеркнув, что украинские военные знают свои задачи и угрозы, которым подвергается (может подвергнуться) Одесский регион. В их числе - серьезные вызовы со стороны Черного моря, воздуха и непризнанного Приднестровья.

При этом Братчук акцентировал на том, что оборона – задача военных и бойцов теробороны, и призвал не паниковать.

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