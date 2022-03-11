Оккупанты пытаются вести воздушную разведку над Одессой. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, поясняя сигнал тревоги, который сегодня вечером был объявлен в Одессе.
"Враг продолжает пытаться вести воздушную разведку", - отметил Братчук.
Он также попросил население не мешать работе ВСУ, подчеркнув, что украинские военные знают свои задачи и угрозы, которым подвергается (может подвергнуться) Одесский регион. В их числе - серьезные вызовы со стороны Черного моря, воздуха и непризнанного Приднестровья.
При этом Братчук акцентировал на том, что оборона – задача военных и бойцов теробороны, и призвал не паниковать.