Колонна прошла последний блокпост оккупантов и движется в Запорожье.

Оккупанты пропустили 48 автобусов с мариупольцами, которые почти двое суток держали на блокпостах.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Эвакуация. Все 48 автобусов, которые были блокированы в Васильевке, уже на пути домой", - отметил он.

По словам Андрющенко, они прошли последний блокпост оккупантов и движутся в Запорожье.

"Почти двое суток нервов и тяжелых процессов успешно закончились. Ждем наших мариупольцев", - добавил советник мэра.

В то же время в Мариупольском горсовете сообщили, что в автобусах находится 3,5 тыс. мариупольцев.

"Более 3500 мариупольцев удалось эвакуировать несмотря на то, что российская сторона так и не пустила колонну автобусов в сам Бердянск, а затем более суток держала почти в плену. Чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию, люди пешком вышли на трассу, где более суток стояла эвакуационная колонна", - говорится в сообщении.

Однако сразу попасть в Запорожье люди не смогли, потому что колонну остановили перед Васильевкой и не пропускали почти сутки.

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