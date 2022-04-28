Россия сейчас имеет 92 батальонные тактические группы в Украине, по сравнению с 85 на прошлой неделе.

Российские силы продвигаются "медленно и неравномерно" на Донбассе из-за сопротивления Украины и продолжающихся проблем с логистикой.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, пишет CNN.

"На Донбассе все еще есть много изменений относительно территории, которую получили или потеряли, откровенно говоря, обе стороны", – сказал он.

По его словам, Россия сейчас имеет 92 батальонные тактические группы в Украине, по сравнению с 85 на прошлой неделе.

Однако этот чиновник также отметил, что "продолжающиеся проблемы с логистикой и обеспечением" не позволяют российским силам продвинуться более чем на несколько километров за сутки. Потому, что они не хотят слишком отрываться от своих сил тылового обеспечения.

По словам чиновника, Россия продвигается на восток и юг от Изюма, но сталкивается с сопротивлением со стороны украинских сил.

На юге Украины США наблюдают, как отдельные российские части покидают окруженный Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не полностью взят войсками РФ.

Чиновник также сообщил, что с начала февральского вторжения Россия запустила против Украины более 1900 ракет.

Российские силы все еще сталкиваются с "проблемами в моральном духе и сплоченности", в частности потому, что они используют призывников для усиления своих батальонных тактических групп, которые они отправляют на Донбасс.

"Мы имеем ранние признаки того, что, хотя сначала нашпигованные российской пропагандой военнообязанные и имеют высокий моральный дух, не пройдет много времени, прежде чем моральный дух упадет, как только они вступят в бой и столкнутся с сопротивлением Украины", – сказал чиновник.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН, по состоянию на 28 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждено поименно гибель 2787 мирных жителей. 3152 человека были ранены.

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