Это продолжается в течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Защитники "Азовстали" продолжают сдерживать наступление рашистов. Враг, применяя авиабомбы, тяжелую артиллерию и танки пытается по земле пробраться на территорию завода.

В новой заметке полка "Азов" в Telegram сообщается, что оккупанты сбрасывают авиабомбы на предприятие. Это продолжается в течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Кроме бомб, россияне пускают в действие тяжелую артиллерию и танки. Более того, привлекли большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций.

Защитники "Азовстали" оценивают ситуацию как крайне критическую. Но даже несмотря на это, они, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции защитников и сдерживают войска противника.

Отметим, что на сегодня все женщины, дети и старики, которые находились на территории "Азовстали", эвакуированы. Сейчас продолжаются сложные переговоры по следующему этапу эвакуации.

Накануне родственники бойцов из "Азовстали" призвали главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина присоединиться к спасению защитников Мариуполя. Они считают, что Путину будет трудно ему отказать.

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