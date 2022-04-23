Оккупанты отказались от предложения остановки огня.

Выходные на Луганщине могут быть тяжелыми.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Собираются бить в самый светлый праздник. Штурмы уже участились, и происходят несколько раз в день" - сказал он. По его словам, в районе Кременной оккупанты продолжают закрепляться на занятых позициях, осуществляют перегруппировку и готовятся к наступлению.

"Значит облегчения не будет. Тем более, кое - кто очень зол, потому что успеха в Рубежном нет, закрепиться не удается", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что оккупанты снова штурмовали Попасну и Новотошкивське "и снова вглубь прорваться не смогли и, традиционно, поехали домой в кулечках".

Руководитель Луганской ОВА сказал, что вчера эвакуация была рискованной, а в Рубежном вообще не состоялась, россияне не дали автобуса даже заехать в город, а в Попасной транспорт обстреляли. При этом добавил, что неизвестно будет ли завтра эвакуация.

В другом посте Гайдай написал: "Особый праздник пройдет для 70 тысяч человек в бомбоубежищах. Не будет пасок, яиц, богослужение... вместо церковных колоколов - канонада... Россияне уже давно наплевали на все человеческое, они идут против Бога, и не упустят возможности сделать Пасху кровавой". Он предупредил людей о провокациях, которые готовят оккупанты и призвал жителей области быть в укрытиях".

Напомним, на Луганщине ВСУ ликвидировали известного боевика "ЛНР".

Вас также могут заинтересовать новости: