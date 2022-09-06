В то же время подразделения российских частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Российские захватчики отводят все большее количество подразделений для восстановления боеспособности.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Отмечается, что некоторые подразделения пополняют за счет заключенных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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"В связи со значительными потерями, увеличилось количество вражеских подразделений, отводимых для восстановления боеспособности. Кроме того, подразделения частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Этим лицам за участие в войне против Украины предлагают амнистию, гражданство Российской Федерации и денежные выплаты", - сказано в сводке.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 350 российских оккупантов, в связи с чем общие потери врага с 24 февраля 2022 года составили 50 тыс. 150 человек. Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.

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