Российские оккупанты открыли огонь по центру Лисичанска и сорвали эвакуацию из города.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.
"Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", - отметил он.
По словам Гайдая, удалось вывезти еще 42 человека из Северодонецка, 11 – из Рубежного, 14 – из Кременной и шестерых – из Попасной.
"В новом месте сбора по ул. Щербакова, первая в Попасной, организовано хранилище на время обстрелов и питания", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты проводят усиленную "зачистку" мужчин.