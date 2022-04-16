Удалось вывезти одного человека из Лисичанска и еще 42 человека из Северодонецка, 11 - из Рубежного, 14 - из Кременной и шестерых - из Попасной.

Российские оккупанты открыли огонь по центру Лисичанска и сорвали эвакуацию из города.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.

"Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", - отметил он.

По словам Гайдая, удалось вывезти еще 42 человека из Северодонецка, 11 – из Рубежного, 14 – из Кременной и шестерых – из Попасной.

"В новом месте сбора по ул. Щербакова, первая в Попасной, организовано хранилище на время обстрелов и питания", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты проводят усиленную "зачистку" мужчин.

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