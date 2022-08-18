Повреждены гражданская инфраструктура, нежилой дом и помещения школы.

Сегодня российские оккупанты обстреляли три общины Сумщины, зафиксировано около 100 "прилетов".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня россияне 7 раз обстреливали территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин. Зафиксировано около 100 "прилетов". К счастью, без жертв. Но есть разрушения", - рассказал он.

Так, около 9:30 враг обстрелял Белопольскую общину с территории РФ из ствольной артиллерии - зафиксировано 15 "прилетов". В результате обстрела повреждено нежилое здание и помещение школы.

В 19:55 по территории этой же общины начался минометный обстрел - 10 "прилетов", а в 20:00 начался артобстрел - 20 "прилетов".

"Краснопольская община: в 13.50 русня открыла огонь из миномета – 7 прилетов. Миропольская община: с 14.20. Из был обстрел из 120 мм миномета − 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17.30. В результате повреждена гражданская инфраструктура", - сообщил председатель ОВА.

Напомним, в Сумской области в системе наблюдения за врагом "Щит-Фантом" уже установлено более 50 видеокамер, переданы четыре спецавто и работают ситуационные центры.

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