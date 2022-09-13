Освобождение произошло после успешной наступательной операции.

В Харьковской области Силы обороны Украины освободили населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечье.

Об этом сообщает 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады ТрО Харькова ВСУ в Facebook.

"247 отдельный батальон 127 отдельной бригады в ходе успешной наступательной операции освободил населенные пункты Липцы, Глубокое и Стрелечье", - говорится в сообщении.

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"Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", - подчеркнули военные.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

11 сентября в Минобороны РФ признали, что потеряли контроль почти над всей захваченной частью региона.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что вражеские силы бежали из Харьковской области.

Известно, что с начала сентября украинские защитники освободили от оккупантов 6 тыс. кв. км территории Украины.

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