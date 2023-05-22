Обломок снаряда попал мужчине в сердце.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области, в результате чего погиб человек, который чинил свой уже и так ранее поврежденный захватчиками дом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он отметил, что из-за вражеских ударов по Станиславу травмы, несовместимые с жизнью, получил 45-летний мужчина.

"Во время обстрела он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из обломков снаряда попал ему в сердце, из - за чего местный житель погиб на месте", - написал Прокудин.

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Глава ОВА добавил, что из-за обстрелов села также были повреждены четыре жилых дома.

Кроме того, подчеркнул Прокудин, от ударов российской авиации в дальнейшем страдает Кизомыс: ночью на населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. В результате один дом был полностью разрушен, а еще два – повреждены. Пострадавших среди местных жителей в результате авианалета нет.

Обстрелы Херсонщины оккупантами

На днях российские оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Херсонщины: под обстрелами оказались Берислав и Киндийка. В Бериславе под завалами частного дома погибли мужчина и женщина, а в Киндийке был ранен мужчина.