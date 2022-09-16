Вражеский снаряд уничтожен в воздухе.

Российские оккупанты вечером в четверг, 15 сентября, атаковали Одесскую область ракетой.

Об этом сообщили в оперативном командование "Юг".

"Вечером 15 сентября, во время воздушной тревоги, враг направил из акватории Черного моря по Одесской области крылатую ракету морского базирования "Калибр". Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе", – говорится в сообщении.

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Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 21:52. Она продолжалась до 22:22. Сообщения о взрывах появились около 22:00.

По информации Военно-Морских сил ВСУ, по состоянию на 15 сентября в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 32 ракеты.

Как писал УНИАН, 22 августа российские оккупанты нанесли ракетнвй удар по объекту инфраструктуры Одесской области.

А в начале сентября в области вблизи побережья взорвалась российская морская мина.

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