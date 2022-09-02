Сергей Братчук отметил, что мину сорвало с якоря и ее прибило к берегу.

В Одесской области в пятницу, 2 сентября, прогремел взрыв. Вблизи побережья взорвалась российская морская мина.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

"Вражеская морская мина, которую сорвало во время шторма с якоря, сдетонировала в воде вблизи Одесского побережья", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом он напомнил, что в области до сих пор запрещено купаться в море, а также посещать пляжи и побережье.

Кроме того, он отметил, что в селе Протопоповка на берегу Хаджибейского лимана сотрудники ГСЧС изъяли и уничтожили две мины калибра 82 мм.

"Ни в коем случае нельзя касаться и брать в руки подозрительные предметы, особенно после нанесения врагом ракетно-бомбового, артиллерийского ударов, потому что это могут быть элементы взрывающихся с задержкой кассетных боеприпасов", - подытожил Братчук.

Как ранее сообщал УНИАН, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что 14 августа в курортной Затоке в Одесской области на мине подорвались двое людей. В результате инцидента погибли два строителя, а еще один человек получил ранение.

21 августа на Одесчине Силы обороны обнаружили очередную морскую дрейфующую мину, которая впоследствии была ликвидирована.

Вас также могут заинтересовать новости: