Ракеты такого типа действительно сложно перехватывать, отметил Коваленко.

Вооруженные силы Украины смогут научиться перехватывать российские ракеты Х-47м2 "Кинжал", которые называют самыми опасными.

Уверенность в этом выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью ТСН.

По его словам, ракеты такого типа действительно сложно перехватывать.

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"Но если ее еще несколько раз используют по нашей территории, то наши силы ПВО смогут доработать алгоритмы перехвата, так же, как это было с крылатыми ракетами "Калибр", которые украинские войска научились перехватывать с вероятностью до 85%", – отметил эксперт, добавив, что в первые месяцы войны этот показатель быть на уровне 20%.

Коваленко акцентировал внимание на том, что ВСУ за эти более полугода войны получила такой опыт перехвата российских ракет, которого нет нигде в мире:

"Осталось лишь (научиться перехватывать) Х-47м2 "Кинжал", все. Поэтому они ничего не смогут сделать, если мы начнем вот столь жестко отвечать на их угрозы".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия больше не может производить свои "гиперзвуковые" ракеты "Кинжал".

Военный эксперт Коваленко отмечал, то подобных ракет у РФ в запасе немного. А Олег Жданов объяснял, чем опасна "невидимая" российская ракета "Кинжал", которую захватчики могут беречь для ударов по Киеву.

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