Эксперт уверен, что существенного прорыва не будет, поскольку уже несколько месяцев россияне не могут захватить Бахмут.

У России нет никаких перспектив прорыва украинской обороны на Донбассе. Тем временем украинское командование показывает профессиональную работу по обороне.

Как заявил в интервью NV военный аналитик, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес, с 2014 года Россия смогла оккупировать 10-15% территории Украины, включая Крым. Сейчас же путинской армии мало нескольких месяцев для захвата Бахмута. Город-крепость до сих пор стоит.

"Сейчас после месяцев и месяцев боев у Бахмуту, они, кажется, все же принимают это маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмуту и теряют тысячи людей и не могут отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что? Если отойти от эмоциональной составляющей, это не приведет ни к чему важному для российской армии. Они не имеют там подрывных сил, и не видно перспектив для какого-то прорыва, который они бы могли устроить", – пояснил Ходжес.

Генерал отметил, что украинское командование профессионально организовало оборону Донбасса, а наращивание ресурсов Сил обороны Украины не дает оккупантам шанса на прорыв.

Война в Украине: главное

Утром 21 января Генштаб ВСУ сообщил, что россияне на Донбассе атаковали защитников нашей страны возле ряда населенных пунктов, в том числе Бахмута. Украинские воины отбили атаки противника.

Немецкие спецслужбы заявили, что успех оккупантов на Бахмутском направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь Украины.

По мнению израильского аналитика Игаля Левина, российская армия уже начала наступление хоть и не такой масштабный, как заявляли кремлевские пропагандисты. По его словам, речь идет о Запорожском направлении, что подтверждают косвенно и данные Генштаба.

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