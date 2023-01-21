Ресурсов на возобновление широкомасштабного наступления на Украину у России нет.

Российская армия уже начала наступление, хоть и не такое масштабное, как заявляли кремлевские пропагандисты, заявил израильский военный аналитик Игаль Левин в эфире "Эспрессо". По его словам, речь идет о Запорожском направлении, что подтверждают косвенно и данные Генштаба.

"Именно в Генштабе сообщают о том, что кроме Бахмутского направления, боевые действия также активизировались в Запорожской области. То есть, по официальной информации, россияне уже начали наступление. Оно пока безрезультативное, и будем надеяться, что таким и останется", - пояснил Левин.

Ресурсов на возобновление широкомасштабного наступления на Украину у России нет. "Всего этого не будет. Из 300 тысяч россиян, которых они сумели мобилизовать, они смогли собрать только 250 тысяч. Этой цифры хватит лишь, чтобы перекрыть восполнение потерь на временно оккупированных территориях. Им нужно хоть как-то удержать эти территории и все. О большом наступлении не может идти и речи", - добавил Левин.

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Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны, российские войска на Запорожском направлении готовятся к долгосрочной обороне, несмотря на заявления о якобы "территориальных приобретениях". Указывается, что "победные" сообщения рашистских "блогеров" и официальные данные Генштаба по поводу отраженных атак на Запорожье расходятся.

Канадская разведка тоже подтверждает, что войска РФ на Запорожском направлении больше сосредоточены на строительстве фортификационных сооружений, что никак не согласуется с заявлениями пропагандистов о намерениях идти в весеннее наступление на этом направлении.

Сейчас Россия больше сосредоточена на захвате Донецкой области, говорится в сводке разведки. "Слабо оснащенные и недостаточно обученные силы России, вероятнее всего, не смогут провести успешное наступление на Запорожском направлении в ближайшие месяцы", - считают разведчики.

Война в Украине - актуальное

Российское командование продолжает стирать армию в штурмах на Бахмутском направлении. Генштаб сегодня утром отчитался об отражении очередных атак оккупантов.

Из-за невозможности захватить Бахмут, российские террористы пытаются обойти его и фактически выдавить украинские силы под угрозой окружения.

По мнению немецких спецслужб, успех оккупантов на Бахмутском направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь Украины.

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