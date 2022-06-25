Рассчитывают, что эвакуировавшиеся мариупольцы вернутся из-за страха потерять последнее.

В Мариуполе оккупанты распространяют планы о сносе неповрежденных жилых домов.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Подконтрольными россиянам пабликам сегодня распространена "секретная" информация о домах в Мариуполе, которые подлежат сносу. Информация распространяется достаточно быстро и вызывает бешеный резонанс среди мариупольцев в эвакуации", - отметил Андрющенко.

По его словам, эта информация является сознательным фейком.

"Проанализировав перечень зданий, мы уверенно можем заявить, что наименее 30% из этого перечня вообще не имеют повреждений.

Цель распространения такой дезинформации единственная - из-за психологического воздействия и страха потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой. В Мариуполь. Где для оккупантов катастрофическая нехватка трудоспособного населения", - подчеркнул Андрющенко.

Он призвал мариупольцев не поддаваться панике.

"Вас сознательно тянут в путь в один конец для использования в качестве современных рабов России", - написал советник.

Как сообщал УНИАН, 24 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе третьи сутки продолжается пожар на законсервированном мусорном полигоне. Он отметил, что никаких мер для локализации или тушения огня российские оккупанты не употребляют

Сегодня, 25 июня, мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупредил о наступлении экологической катастрофы, если пожар на свалке в Мариуполе не будет ликвидирован. Под угрозой - здоровье и жизнь людей, ведь в воздух выделяются опасные вещества - фураны и диоксины. Особенно опасным является канцероген бензопирен. Он по уровню воздействия на организм относится к высшему классу опасности.

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