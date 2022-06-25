Сюда свезли десятки автомобилей, которые потеряли мирные мариупольцы.

Российские оккупанты превратили рынок "Азовский" в Мариуполе на автокладбище.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"Рынок "Азовский" в Мариуполе превратился в автокладбище. Оккупанты свезли сюда десятки машин, которые потеряли мирные мариупольцы. Каждый из этих автомобилей - это чья-то разрушенная жизнь, отобрана возможность выехать из города", - говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что мариупольцев сделали заложниками ситуации, чтобы они остались в заблокированном городе.

"Мариуполь превратился в аналог Детройта после кризиса. Но если там коллапс произошел из-за остановки производства, то наш город превратили в руины целенаправленно. Русские убийцы принесли войну, разрушение и смерть. Не простим!"- отмечается в сообщении.

Напомним, в Мариуполе оккупанты распространяют планы о сносе неповрежденных жилых домов.

Цель распространения такой дезинформации единственная - из-за психологического воздействия и страха потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой в Мариуполь.

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