Пострадавшие могут сообщить о совершенном над ними насилии на правительственную горячую линию или в ОО "Ла Страда-Украина".

На всех территориях Украины, которые были освобождены от российских оккупантов, в частности в Херсонской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Луганской областях, фиксируется все больше случаев насилия и глумления в отношении женщин, мужчин, пожилых людей, подростков и детей.

Об этом сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, преступления сексуального насилия над гражданскими сейчас фиксируются правоохранительными органами, Национальной полицией, органами прокуратуры, а также общественными организациями, которые часто являются первыми, с кем выходят на контакт пострадавшие.

"Сегодня важно документировать такие преступления против гражданских людей, идентифицировать не только пострадавших, но и идентифицировать тех преступников, которые их совершили. Сексуальное насилие во время войны - это военное преступление или преступление против человечности, которое не имеет сроков давности. За эти преступления несут ответственность и должны быть наказаны не только непосредственные насильники, но и их командиры, военное и политическое руководство Российской Федерации. Они либо отдавали такие приказы, либо молчаливо соглашались на пытки и насилие в отношении украинских граждан", - отметила Левченко.

Она призвала всех пострадавших не молчать, а сообщать о случаях совершенного российскими оккупантами насилия на правительственную горячую линию 15-47 или к правозащитникам "Ла Страда-Украина" 116-123 (с мобильных телефонов).

Ранее УНИАН уже сообщал, что криминалист назвал причину жестокости оккупантов и рассказал, почему россияне насилуют украинцев.

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