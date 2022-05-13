При этом оценка масштабов разрушений только началась и является промежуточной.

Российские оккупанты нанесли ущерб на сумму более 100 млрд грн государственному оборонно-промышленному комплексу (ОПК) Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад.

"Сумма нанесенного оккупантами ущерба государственному оборонно-промышленному комплексу перевалила отметку в 100 млрд грн. При этом оценка масштабов разрушений только началась и является промежуточной", - сказала она.

Также она добавила, что предприятия концерна продолжают работать и трудоустраивают новых рабочих.

"На сегодня на объявленные концерном вакансии откликнулись более 12 тысяч наших соотечественников, из них более тысячи - уже трудоустроены. Более того, выпускники Киевского политехнического института ждут защиты дипломов, чтобы пойти на предприятия и помогать усиливать обороноспособность нашей страны", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, убытки Украины от войны оцениваются уже в 600 млрд долларов - без учета потерь на временно оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: