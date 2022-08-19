Русская армия 19 августа нанесла очередной удар по Краматорску. Под огонь попали образовательные учреждения.
Об этом в Фейсбук сообщил мэр Александр Гончаренко.
"По предварительной информации, обошлось без жертв", – заявил он.
Гончаренко обнародовал фото поврежденных зданий: Краматорского профессионального колледжа технологий и дизайна и Донбасской государственной машиностроительной академии.
Это не единственные образовательные учреждения, по которым россияне ударили этим утром. Около четырех часов они обстреляли Черноморский университет имени Петра Могилы в Николаеве. Это уже второй раз, когда огонь велся по этому вузу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.
Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.