По предварительным данным, без жертв.

Русская армия 19 августа нанесла очередной удар по Краматорску. Под огонь попали образовательные учреждения.

Об этом в Фейсбук сообщил мэр Александр Гончаренко.

"По предварительной информации, обошлось без жертв", – заявил он.

Гончаренко обнародовал фото поврежденных зданий: Краматорского профессионального колледжа технологий и дизайна и Донбасской государственной машиностроительной академии.

Это не единственные образовательные учреждения, по которым россияне ударили этим утром. Около четырех часов они обстреляли Черноморский университет имени Петра Могилы в Николаеве. Это уже второй раз, когда огонь велся по этому вузу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечали в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

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