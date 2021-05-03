Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Читайте такжеПеред Пасхой боевики били по украинским позициям из минометов, есть раненыйЗа прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра 3 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

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Автор: Ольга Робейко