Вооруженные формирования Российской Федерации игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Читайте такжеПеред Пасхой боевики били по украинским позициям из минометов, есть раненыйЗа прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.
По состоянию на 7 часов утра 3 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
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