Ситуация на подтопленных оккупированных территориях сейчас критическая.

На оккупированной левобережной части Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС российские военные не только не помогают гражданскому населению эвакуироваться, но и блокируют им выезд и даже стреляют в спины.

"На Левобережной Херсонщине ситуация критическая. Оккупанты не спасают гражданское население, блокируют выезд людей из зоны бедствия и стреляют им в спину. Также вчера в разгар эвакуации российские террористы массированно обстреливали Херсон и область, накрывали огнем людей, которых только спасли из водяной ловушки", - во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также он отметил, что на подконтрольной территории ликвидацией последствий катастрофы занимается штаб во главе с министром МВД.

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"Задействовано 1400 человек и 345 единиц техники. На Херсонщине развернули девять эвакуационных пунктов. По состоянию на сегодня эвакуировали 2,3 тысячи человек, организовали подвоз питьевой воды, оказываем пострадавшим всестороннюю, в частности, психологическую, помощь", - сказал он.

Кроме этого, он напомнил, что правительство уже выделило 2,4 млрд гривень на обеспечение питьевой водой Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, после чего вода из Каховского водохранилища начала затапливать города и села Херсонской и Николаевской областей. Для людей была организована эвакуация в регионы, которые не пострадали от затопления.

Россия до сих пор отрицает свою вину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и пытается заверить, что это была диверсия "киевского режима".

В Белом доме заявили, что именно РФ несет ответственность за разрушение ГЭС.

По последним данным, в результате наводнения, которое вызвал подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС, на Херсонщине и Николаевщине погибли пять человек. Кроме того, еще 13 человек считаются без вести пропавшими.

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