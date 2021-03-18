За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.
Читайте такжеБоевики на Донбассе увеличили количество обстрелов, травмирован украинский боецОб этом пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) сообщает в утренней сводке по состоянию на 07:00.
Отмечается, что боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, а по состоянию на 7 часов утра 18 марта, обстрелов не зафиксировано.
В штабе акцентируют внимание на провокациях со стороны оккупантов с целью обострения ситуации на фоне очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Обстрелы на Донбассе
На этот раз очагом нарушений со стороны оккупантов стало направление Калиновка-Луганское:
- в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку от населенных пунктов Пески и Гнутовое, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в пригороде Луганского, захватчики обстреливали позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку населенного пункта Новотошковское - из подствольных гранатометов.
«На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь», - отметили в штабе.
Провокации на открытие огня
«Украинская сторона сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории», – говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупационные войска откровенно провоцируют украинских военных на открытие огня:
«В частности, в течение минувших суток зафиксировано увеличение провокаций со стороны российско-оккупационных войск ОРЛО, целью которых было обострение ситуации безопасности на Луганском направлении на фоне очередного заседания Трехсторонней контактной группы».
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