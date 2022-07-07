В результате обстрелов поврежден детсад, админздание и полтора десятка панелей солнечной электростанции.

Оккупанты из "Градов" обстреляли детсад и админздание в Николаевской области, ранен мирный житель.

Об этом сообщается на Facebook-странице ОК "Пивдень".

"Реактивной системой залпового огня "Град" и артиллерией 122-го калибра обстреляно село Лиманы в Николаевской области, в результате чего повреждены детский сад, здание администрации громады, уничтожено пожарную машину местной территориальной громады", - говорится в сообщении. В результате обстрела пострадавших нет.

Также сообщается, что вчера оккупанты вели огонь по Широковской громаде — ранен один гражданский, повреждено полтора десятка панелей солнечной электростанции.

Напомним, во вторник, 5 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву.

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