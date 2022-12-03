В результате обстрелов повреждения получили частные дома.

Российские оккупанты нанесли 9 ударов по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, россияне целую ночь обстреливали Никопольский район, но больше всего досталось райцентру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов, но, к счастью, люди не пострадали.

"Повреждены два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей", - отметил он.

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В Червоногригоровской и Марганецкой общинах тоже обошлось без пострадавших.

Повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод.

Из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.

В других районах ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.

В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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