Россиянин пожаловался на проблемы в армии и на фронте.

Оккупанты мечтают о побеге из Украины, они жалуются, что им ничего не платят. Кроме этого, ВСУ дают рашистам мощный отпор, из-за чего РФ несет большие потери.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупанта, который опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

Так, рашист, который находится на Харьковщине, рассказывал о неудачных попытках атаковать позиции Вооруженных Сил Украины. Оккупанты бегут и пытаются спастись от гибели. Однако удается это не всем.

"Убежало человек 80. Нас здесь осталось 6. БТР сгорел мой", - жалуется оккупант.

Кроме этого он рассказал, что российские военные не владеют информацией о потерях. Однако они догадываются о большом количестве ликвидированных рашистов, поэтому не хотят выполнять приказы и убегают.

"Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, Ребята ну вас на ... (к черту). Я с вами не пойду. Вам п... (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделение в... (уничтожили) в БТР. Там трехсотых три человека осталось. Каким-то образом на связь вышли. Их там бросили всех. Кто мог с... (убежать), тот с ... (сбежал). Я уже думаю руки в ноги и вперед. Отпуск не дают, пошли на... (прочь). Типа наступление, какой отпуск... типа бабла не платят, замены нет. А тут просто бросили, как мясо е... (мерзкое). С... (убежало) уже человек восемьдесят. Нас осталось человек шесть", - передают слова оккупанта в ГУР.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонщины ранеными.

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