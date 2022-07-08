Уничтожен склад боеприпасов противника, один захватчик погиб и двое получили ранения.

Оккупанты обстреляли собственные позиции вблизи Нескучного.

Об этом в своем Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.

"По информации украинской разведки, отдельные подразделения реактивной артиллерии российских оккупационных войск не совсем поддерживают проведение так называемой "спецоперации" и подсознательно помогают Вооруженным силам Украины проводить демилитаризацию своих же российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

Недавно вражеское подразделение РСЗО нанесло огневое поражение по своим позициям неподалеку населенного пункта Нескучное. В результате "прицельного" огня один оккупант погиб, двое получили ранения.

Также уничтожен склад боеприпасов противника.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты деморализованы и выискивают любую возможность получить легкие ранения, прибегают к самоскалічень и различных симуляций плохого здоровья. Только чтобы живыми вернуться к РФ.

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