Военные утверждают, что американские БМП вселяют неподдельный страх в оккупантов.

Украинские военные заявили, что российские оккупанты на востоке Украины избегают "лобовых" боев боевыми машинами пехоты "Брэдли", хоть и заявляют, что воюют с "истощенными силами Киева", пишет Newsweek.

"Россияне знают, что такое "Брэдли". Они не хотят встречаться с этой машиной лоб в лоб. Я, наверное, тоже не хотел бы этого на их месте", - сказал командир украинской бронетехники на "Кристмас", военный 47 механизированной бригады.

Украинская 47 механизированная бригада была глубоко в горячих точках боевых действий на востоке Украины. Эта бригада была единственным известным оператором боевых машин пехоты Bradley, а также американских основных боевых танков M1 Abrams.

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Согласно документам Пентагона, США отправили в Украину более 300 "Брэдли", а также четыре машины поддержки. В январе 2024 года командир 47 механизированной бригады рассказал Newsweek, что российские солдаты "боятся" начинать операции, "когда знают, что против них будет Брэдли".

Бронетехника и танки с обеих сторон остерегаются артиллерийского огня другой стороны. Они также должны пристально следить за ударами беспилотников.

Steel Front Initiative, инициатива с участием нескольких компаний, которыми руководит украинский миллиардер Ринат Ахметов, разработала металлические конструкции для защиты "Абрамсов", а теперь "Брэдли", от российских взрывоопасных беспилотных БПЛА.

Новый раздвижной экран, который будет установлен на Bradley, "успешно прошел испытания", завершенные в конце прошлого месяца, сообщил ранее Александр Мироненко, операционный директор Группы Метинвест, специализирующейся на металлургии и горнодобывающей промышленности.

"Беспилотники сейчас являются самой большой опасностью для танков и для любой бронетехники, которую использует украинская армия", - сказал Мироненко.

В июне он добавил, что беспилотники FPV могут повредить часть танка, в том числе обездвижить транспортное средство. Российская артиллерия всегда работает, чтобы найти "Брэдли", говорят военные. Но главной проблемой являются беспилотники-камикадзе.

"Их становится все больше, и противник очень динамично осваивает этот участок", - отметили в бригаде.

Сейчас бойцы 47 бригады стоят к западу от Авдеевки. "Усталость - это то, что вы можете увидеть на лицах наших солдат", - отметили в бригаде.

Россия медленно, но стабильно завоевывала территорию на востоке Украины с начала года, заявив об Авдеевке в феврале 2024 года и двигаясь на запад в последующие месяцы.

Войска Москвы потихоньку подошли к стратегическому оборонительному городу Покровск, и Украина постоянно сообщает об ожесточенных столкновениях на этом участке линии фронта. Россия открыла новый фронт на северо-востоке Украины в Харьковской области в начале мая, а Украина заявила, что новое наступление было направлено на перенапряжение ресурсов Киева на востоке.

В воскресенье Минобороны России заявило, что его войска захватили Новоселовку Первую, поселок к западу от Авдеевки и к юго-востоку от Покровска.

Генштаб Украины заявил в понедельник, что за минувшие сутки Россия осуществила 30 ударов вблизи Покровска, причем основные усилия были сосредоточены в районе села Желанное - к западу от Новоселовки Первой - и Новоалександровки к северо-востоку от Желаного.

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В начале 2023 года стало известно, что США отправят в Украину десятки БМП Bradley. В конце января прошлого года сообщалось, что Штаты отправили в наше государство первую партию этих боевых машин. По сведениям аналитиков Oryx, украинцы уже потеряли по меньшей мере 90 американских БМП.

В июне текущего года инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" украинской армии Олег Чаус с позывным "Азимут" рассказал, что для российских захватчиков на фронте Bradley - "очень лакомый кусочек", и они охотятся на эти боевые машины пехоты.

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