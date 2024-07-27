'Эта война будет вечной': Bradley сдерживают оккупантов, но в ВСУ царит страх - The Times

Среди военных возникает опасение, что они останутся без этой эффективной техники, когда Трамп вернется в Белый дом.

США отправили в Украину более 300 M2A2 Bradley, но многие из них были потеряны во время боев. Солдаты опасаются, что Дональд Трамп в случае переизбрания оставит их без замены потерянных машин.

Как пишет The Times, боевые машины США сдерживают оккупантов, но непонятно, как долго.

Bradley сдерживает россиян

Враг уже приблизился к позициям украинской пехоты, когда к ним подъехала сержант Дзвинка Римар на американской боевой машине M2 Bradley. Водитель развернул ее по плотной дуге, чтобы задним ходом подняться к украинской траншее, повернув пушку к россиянам.

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Задняя дверь "Брэдли" открылась, позволяя восьми украинским солдатам выбраться в безопасное место, ведя стрельбу по лесополосе с оккупантами.

"Мы можем увидеть несколько человеческих силуэтов в тепловизионном прицеле", - сказала Дзвинка, которая сейчас командует подразделением "Брэдли" 2-го батальона 47-й механизированной бригады. Она добавила, что автопушка наносит ущерб живой силе врага.

"После выстрела осталось только теплое облако", - сказала она.

Большинство российской техники не сравнится с "Брэдли". Однако украинские войска все еще вынуждены отступать на Донбассе, а россияне за последние семь дней быстро продвинулись на 6 км к важному гарнизону города Покровска. Это последний город Донецкой области перед границей с Днепропетровской областью. Когда-то здесь проживало 60 тысяч человек. Россияне изменили свою тактику, чтобы воевать умнее, используя разведывательные данные для атак на более слабые подразделения, которые удерживают украинские линии.

Элитная 47-я бригада, оснащенная американскими танками "Абрамс", артиллерией "Брэдли" и "Паладин", постоянно оказывается во флангах, поскольку все более шаткие украинские подразделения вынуждены отступать.

Десантно-штурмовые войска Путина сейчас всего в 20 км от Покровска, в зоне досягаемости артиллерии. Российские самолеты уже ежедневно бомбят город, разрушая школы и детские сады в густонаселенных районах, предполагая, что там дислоцируются украинские войска.

На передовой вокруг села Гродовка "Брэдли" используют в "хирургических огневых миссиях", чтобы попытаться сдержать продвижение российской пехоты.

"Они как-то двигаются? Вы видите их? Мы видели двух на востоке, которые вели разведку. Ребята, обойдите, напугайте их и возвращайтесь в землянку" - говорит Звонке по рации один из офицеров.

"Брэдли" должен стрелять, а потом быстро покидать позицию. На это у него не больше минут, иначе машина рискует стать добычей.

США отправили более 300 M2A2 Bradley в Украину, в основном в рамках усилий, чтобы помочь Киеву восстановить территорию во время его контрнаступления прошлым летом. Однако после более чем года интенсивных боев многими пришлось пожертвовать, чтобы отремонтировать другие. Солдаты 47-й обеспокоены тем, что вероятное переизбрание Дональда Трампа президентом США лишит их основных машин и боеприпасов.

Военнослужащие говорят, что российский штурм в этом районе начался чуть больше месяца назад, когда враг привлек сотни хорошо обученных операторов беспилотников и использовал новую частоту, которую не заблокировало украинское оборудование. Россияне бросились вперед после того, как их беспилотники вывели транспортные средства вдоль украинских линий снабжения, пока украинцы не поняли новую тактику и не смогли адаптировать свои РЭБы.

В селах, полях и терриконах неподалеку идет громовая артиллерийская дуэль, которая прерывается точными ударами беспилотников или стуком российских планирующих бомб. "Брэдли" кажутся слабыми на фоне этой свирепой войны. Шрамы от атаки остаются на корпусе.

"Эта война будет вечной"

"Брэдли" вызывают, чтобы эвакуировать пехоту из-под российского прицела. Броня автомобиля оказалась более устойчивой к ударам беспилотников, чем легендарный M1 Abrams, который сейчас используют редко.

Даже когда транспортные средства выведены из строя, экипажи обычно выживают. Эти машины спасли сотни, если не тысячи, жизней украинцев.

"Если бы не "Брэдли", нас бы здесь больше не было, сто процентов. Если бы мы были на машинах советского производства, нас бы давно не было", - сказал 39-летний Лакин, водитель машины.

Автомобиль "Дзвинки" был поражен шесть раз: дважды большими дронами Lancet, трижды малыми дронами FPV и один раз осколками минометного снаряда, которые поразили динамическую броню "Брэдли".

Во время последнего удара Дзвинка получила сотрясение мозга, осколки разорвали ей руку, а взрыв вызвал пожар в салоне автомобиля. Российское оружие обстреливало территорию вокруг, поэтому Лакину не было другого выбора, кроме как загнать дымящийся Брэдли на 2 км глубже на контролируемую Украиной территорию, где они могли убежать от пламени. Но выходной люк у Дзвинки заклинило, она не смогла выбраться.

"Под нашими ногами горел огонь, в башне был дым. У наводчика была сломана нога, но он смог выбраться. Когда он открыл свой люк, вошел воздух, и огонь начал гореть сильнее", - вспоминает Дзвинка.

"Дыма было еще больше, я просто ничего не видела. Я начала паниковать, что задохнусь. Прошло буквально две секунды, но я увидела, как перед глазами промелькнула вся моя жизнь, все мои незавершенные дела. Тогда я взяла себя в руки и просто пошла за ним через его люк", - добавила военная.

Дзвинка и экипажи 47-й считают "Брэдли" самой эффективной боевой машиной войны. Бронебойные снаряды пушки Bushmaster разрушают российскую бронетехнику, и даже самые современные ее танки стали жертвами двойных противотанковых ракет TOW.

Однако элитное оборудование оказалось чем-то вроде "отравленной чаши". 47 бригада была острием копья во время летнего контрнаступления и вскоре отправилась на оборону Авдеевки. Они понесли большие потери в обеих кампаниях, но теперь подразделения снова бросили, чтобы удержать линию против последнего нападения России.

Войска 47-й истощены и опасно привыкли к звуку встречного огня. Находясь на передовой позиции, Дзвинка едва заметила грохот российской реактивной системы залпового огня или взрывы кассетных боеприпасов рядом. Когда летом температура превышает 35 градусов, солдаты надевают каски и бронежилеты только тогда, когда находятся на "нулевой линии", прямо лицом к врагу.

На них охотятся российские самолеты, вертолеты и операторы беспилотников-камикадзе. Группа Oryx насчитала 93 поврежденных, уничтоженных или захваченных на сегодняшний день "Брэдли".

Экипажи говорят, что им отчаянно нужны современные обновленные версии боевых машин, которые включают 360-градусные камеры и противотанковые ракеты Javelin. А чтобы заехать задним ходом в траншею для эвакуации войск, командиру "Брэдли" приходится высунуть голову из командирского люка, чтобы направлять водителя, подвергаясь вражескому огню.

В окопах на Донбассе выборы в США стали темой для разговоров, поскольку войска, которых это касается, опасаются, что их оставят без техники и оружия.

"Как мы можем уничтожить 130-миллионную страну быстрее, чем они уничтожат нашу в 30 миллионов?" - спросил 29-летний капитан Дмитрий "Фокс" Евтушенко вскоре после того, как получил новость о том, что еще один из его "Брэдли" поразил дрон.

"Мы можем их сдерживать, истощать, пока они не поймут, что дальше продвигаться нет смысла. Но если Америка попытается заморозить войну, через несколько лет русские просто нападут снова. Эта война будет вечной", - сказал "Фокс".

Важные новости - сегодня это стоит знать о войне

В начале 2023 года стало известно, что США отправят в Украину десятки БМП Bradley. В конце января прошлого года сообщалось, что Штаты отправили в наше государство первую партию этих боевых машин. По сведениям аналитиков Oryx, украинцы уже потеряли по меньшей мере 90 американских БМП.

В июне текущего года инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" украинской армии Олег Чаус с позывным "Азимут" рассказал, что для российских захватчиков на фронте Bradley - "очень лакомый кусочек", и они охотятся на эти боевые машины пехоты.

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