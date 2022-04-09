В селах оккупанты занимались мародерством, издевались над людьми и убивали мирное население / фото REUTERS

В Дымере на Киевщине нашли документы, которые бросили оккупанты. Военные убегали и даже не забирали свои штабные записи. Благодаря этому удалось идентифицировать некоторых из оккупантов. Речь идет о военных так называемого "элитного" 83-го десантного батальона.

Журналисты "Следствия.Инфо" нашли страницы россиян, которые убивали украинцев в селах Демидов, Козаровичи и Дымер в социальных сетях.

В этих селах оккупанты занимались мародерством, издевались над людьми и убивали мирное население. На территории завода "Викналенд" в Дымере россияне обустроили свой штаб, а когда они бежали из Киевщины, то даже не забрали свои документы. Там уже нашли именной список личного состава минометного взвода 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады с местом дислокации Уссурийск. Это подразделение в РФ считают "элитным".  

Однако, как установили журналисты, такие "элитные" военные в подавляющем большинстве даже не имеют высшего образования. Некоторые из них закончили всего 9 классов или техникум.

Благодаря оставленным документом удалось выяснить, что заместителя командира взвода, который терроризировал Киевщину, зовут Вячеслав Юртаев. Ему 29 лет, он родом из Владивостока.

Фото оккупанта Юртаева / фото slidstvo.info

Когда Юртаев убегал, он даже забыл забрать свой пропуск, который ему выдали в Министерстве обороны РФ. Журналисты нашли страницы оккупанта в российских социальных сетях, однако он давно их не обновлял.

Пропуск Юртаева / фото slidstvo.info

После анализа страниц россиян кажется, что они будто скрывают свои страницы и не сильно хотят писать настоящие фамилии. Рядовой Вадим Дамианов из российского Омска, например, в социальных сетях указал, что его "зовут" Вадим Орлов. Оккупант активно ведет страницу в "Одноклассниках". 

Оккупант Вадим Дамианов / фото slidstvo.info

Еще один российский военный, 20-летний рядовой Данил Калинин на своей странице в "Вконтакте" взял фамилию Яковлев. Оккупант из Уссурийска регулярно заходит в социальные сети, а последнюю запись он делал 18 февраля, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Калинин женат, его супруга пишет, что скучает по нему и даже видит его во снах.

Данил Калинин / фото slidstvo.info

А вот жена 39-летнего сержанта Андрея Бикбулатова из Уссурийска публикует немало фото с мужем и распространяет антиукраинские сообщения о войне. 

Российский военный Андрей Бикбулатов/ фото slidstvo.info

В "Одноклассниках" также нашли профиль матери 32-летнего сержанта Максима Прасолова. Женщина публиковала фото с сыном, на которых он позирует в форме десантных войск РФ. 

Оккупант Максим Прасолов / фото slidstvo.info

Еще один оккупант, 26-летний ефрейтор Дмитрий Игнатов из Читы, поставил на главное фото своего профиля картинку с медведем и российским флагом. А дату рождения он скрыл. Однако журналисты нашли старую страницу Игнатова, где он оставил больше информации о себе, благодаря чему его и идентифицировали.

26-летний ефрейтор Дмитрий Игнатов из Читы / фото slidstvo.info

Сержант Вадим Мацюця, который родом из Уссурийска, активно ведет социальные сети и заходит на свою страницу даже во время войны. Отец 31-летнего военного является большим сторонником "русского мира" и публикует сообщения с российской пропагандой.

Оккупант Вадим Мацюця/ фото slidstvo.info

22-летний рядовой Владислав Кавера имеет несколько страниц в социальных сетях, однако сейчас он их не ведет. Однако там есть фотографии оккупанта, который принимал участие в зверствах на Киевщине.

Владислав Кавера имеет несколько страниц в социальных сетях / фото slidstvo.info

Ранее УНИАН уже сообщал об отрывке из дневника оккупанта, который был в Тростянце. Военный из РФ писал, что местные их боятся и "почему-то" называют оккупантами. И неистово радовался украденному блендеру.

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