Некоторые военные так называемого "элитного" 83-го десантного батальона имеют страницы в социальных сетях, а их родственники активно распространяют пропагандистские сообщения о войне в Украине.

В Дымере на Киевщине нашли документы, которые бросили оккупанты. Военные убегали и даже не забирали свои штабные записи. Благодаря этому удалось идентифицировать некоторых из оккупантов. Речь идет о военных так называемого "элитного" 83-го десантного батальона.

Журналисты "Следствия.Инфо" нашли страницы россиян, которые убивали украинцев в селах Демидов, Козаровичи и Дымер в социальных сетях.

В этих селах оккупанты занимались мародерством, издевались над людьми и убивали мирное население. На территории завода "Викналенд" в Дымере россияне обустроили свой штаб, а когда они бежали из Киевщины, то даже не забрали свои документы. Там уже нашли именной список личного состава минометного взвода 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады с местом дислокации Уссурийск. Это подразделение в РФ считают "элитным".

Однако, как установили журналисты, такие "элитные" военные в подавляющем большинстве даже не имеют высшего образования. Некоторые из них закончили всего 9 классов или техникум.

Благодаря оставленным документом удалось выяснить, что заместителя командира взвода, который терроризировал Киевщину, зовут Вячеслав Юртаев. Ему 29 лет, он родом из Владивостока.

Когда Юртаев убегал, он даже забыл забрать свой пропуск, который ему выдали в Министерстве обороны РФ. Журналисты нашли страницы оккупанта в российских социальных сетях, однако он давно их не обновлял.

После анализа страниц россиян кажется, что они будто скрывают свои страницы и не сильно хотят писать настоящие фамилии. Рядовой Вадим Дамианов из российского Омска, например, в социальных сетях указал, что его "зовут" Вадим Орлов. Оккупант активно ведет страницу в "Одноклассниках".

Еще один российский военный, 20-летний рядовой Данил Калинин на своей странице в "Вконтакте" взял фамилию Яковлев. Оккупант из Уссурийска регулярно заходит в социальные сети, а последнюю запись он делал 18 февраля, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Калинин женат, его супруга пишет, что скучает по нему и даже видит его во снах.

А вот жена 39-летнего сержанта Андрея Бикбулатова из Уссурийска публикует немало фото с мужем и распространяет антиукраинские сообщения о войне.

В "Одноклассниках" также нашли профиль матери 32-летнего сержанта Максима Прасолова. Женщина публиковала фото с сыном, на которых он позирует в форме десантных войск РФ.

Еще один оккупант, 26-летний ефрейтор Дмитрий Игнатов из Читы, поставил на главное фото своего профиля картинку с медведем и российским флагом. А дату рождения он скрыл. Однако журналисты нашли старую страницу Игнатова, где он оставил больше информации о себе, благодаря чему его и идентифицировали.

Сержант Вадим Мацюця, который родом из Уссурийска, активно ведет социальные сети и заходит на свою страницу даже во время войны. Отец 31-летнего военного является большим сторонником "русского мира" и публикует сообщения с российской пропагандой.

22-летний рядовой Владислав Кавера имеет несколько страниц в социальных сетях, однако сейчас он их не ведет. Однако там есть фотографии оккупанта, который принимал участие в зверствах на Киевщине.

Ранее УНИАН уже сообщал об отрывке из дневника оккупанта, который был в Тростянце. Военный из РФ писал, что местные их боятся и "почему-то" называют оккупантами. И неистово радовался украденному блендеру.

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