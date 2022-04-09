Большим объемом письма дневник не отличается – скорее всего, автор уже общается с Кобзоном насчет общего концерта.

Городок Тростянець Сумской области до сих пор приходит в себя после месячной оккупации. Военные путинской армии обстреливали его из различного вооружения, а параллельно мародерили и издевались над мирным населением.

Один из оккупантов, который был в Тростянце, потерял свой дневник или забыл взять его на тот свет, когда его "откобзонили" наши военные. Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram поделился отрывком из мемуаров философа.

В своем дневнике россиянин признается, что российская армия ведет себя как фашисты, грабит магазины, выбивает стекла и мародерит все, что только видит. Пишет, что местные их боятся и "почему-то" называют оккупантами. И неистово радуется сворованному блендеру.

"Но записи обрываются на самом интересном месте, и почему же? Живых оккупантов поблизости нет. Если автор сбежал – почему не забрал свой дневник? Это же личное. Обычно его не бросают просто так....", – говорится в заметке к публикации.

Ранее украинская разведка сообщала, что оккупанты "организовали" рынок в Беларуси, где продают украденное у украинцев. В "ассортименте" мародерского базара: от стиральных машин и холодильников до детских игрушек и косметики. Также российские захватчики пытаются обменять похищенную у украинцев валюту – доллары и евро.

Мародерство в рядах оккупантов в Украине – не редкость. О своих преступлениях они сами часто говорят в разговорах по телефону с родными.

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