Кроме того, РФ отводит войска из-за низкого морально-психологического состояния, состояния техники, обеспечения материально-техническими средствами и боеприпасами.

В России заявляют, что проводят "плановый отвод войск" с Черниговщины, но командующий оперативного командования "Север" Герой Украины Виктор Николюк подчеркнул, что именно Вооруженные Силы Украины оккупантов заставляют отступать.

Об этом генерал-майор рассказал в интервью Суспильному.

Россияне вынуждены отступать, поскольку ВСУ нанесли удары по их позициям. Кроме того, оккупанты деморализованы.

Несмотря на отвод, боевые действия продолжаются. В то же время украинские защитники дают мощный отпор.

"Россияне вынуждены отводить свои войска от Чернигова, потому что мы нанесли им огневых поражений. Сейчас тот морально-психологическое состояние, состояние техники, обеспечение материально-техническими средствами и боеприпасами, конечно, заставляет их отводить войска. Такой факт есть, они отводят войска, мы наносим огневых поражений – выгоняем врага с нашей территории", - заявил Николюк.

Он также добавил, что оккупанты частично заблокировали южное направление Чернигова. ВСУ работают над разблокированием города, но Николюк отказался прогнозировать, когда это произойдет.

Украинские военные проводят мероприятия по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях – восстанавливают электро - и водоснабжение и разминируют территорию.

Силы обороны уже освободили ряд населенных пунктов. Николюк пообещал, что вскоре освободят Михайло-Коцюбинское. Борьба продолжается.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на Киевском и Черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США так же предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

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