В Google объяснили, почему при запросе "идиот" появляется фото Трампа

Директор Google отверг обвинения в политической предвзятости компании и заявил, что ее сотрудники не управляют результатами поиска вручную.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи во время слушаний в Конгрессе США объяснил, почему при вводе запроса «идиот» поисковик показывает фотографии президента США Дональда Трампа.

Вопрос об этом Пичаи задала конгрессмен-демократ Зои Лофгрен, пишет "Медуза".

«Если набрать слово „идиот“ [в разделе „Картинки“], появятся фотографии Дональда Трампа. Я только что сделала это. Как работает поиск, если такое происходит?» — спросила она.

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Пичаи пояснил, что выдаваемые Google результаты автоматически ранжируются более чем по двум сотням параметров, включая актуальность, свежесть и популярность. «Исходя из этого, мы пытаемся отбирать лучшие результаты для каждого конкретного запроса», — сказал Пичаи.

Он отверг обвинения в политической предвзятости компании Google и заявил, что ее сотрудники не управляют результатами поиска вручную.

Как сообщал УНИАН, Трамп назвал последствия своего возможного импичмента.