Оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар.

Россия наращивает способности оперативной группировки российских оккупационных войск, предусматриваются сборы со снайперами, корректировщиками.

Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Украины, командование Вооруженными силами РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в частности в соединениях и частях 1, 2 АК.

В частности, предусмотрено проведение сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями.

Также речь идет о комплексных тактических занятия с боевой стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.

Читайте такжеБоевики убили на Донбассе 24-летнего старшего солдата со Львовской области"Вместе с тем оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования ответного огня", - сообщает украинская разведка.

Угроза со стороны России

Ранее экс-глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что под угрозой вторжения России находятся восемь южных и восточных областей Украины.

Подобный сценарий действий РФ допускал Михеил Саакашвили. По его словам, президент РФ Путин может высадить десант на юге Украины либо же захватить остров Змеиный для дальнейшего размещения там ракет.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность полноценной войны с Россией существует, но это будет ее самая большая ошибка.

После этого в Госдуме РФ назвали условие для "полноценной войны" с Украиной.

Автор: Надя Пришляк