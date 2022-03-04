В Центре противодействия дезинформации призвали жителей города не поддаваться на манипуляции.

В Херсоне оккупационные войска планируют провозгласить "Херсонскую народную республику".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что 4 марта на Херсонской площади Свободы российские захватчики "будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон - это "Херсонская Народная Республика".

Для этого в город свозят 2 больших автобуса, 20 авто, 2 микроавтобуса и 7 "ГАЗелей".

В Центре призвали жителей Херсона не принимать участие в этом митинге и не поддаваться на манипуляции.

Как сообщал УНИАН, 2 марта после боев оккупанты взяли под контроль здание ОГА и телебашню в Херсоне.

Оккупанты начали минировать город.

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